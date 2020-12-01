В Москве прошло заседание федерального оргкомитета по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода

Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко провели заседание федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Фото: Кирилл Мартынов

Глеб Никитин выступил с докладом о подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. В Москве прошло заседание федерального организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- С учетом роли города в истории страны 800-летие Нижнего Новгорода – праздник всероссийского масштаба, - подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Правительству важно убедиться, что подготовка предусматривает необходимую поддержку и развитие инфраструктуры, включает разнообразие культурных и социальных мероприятий, которые создадут атмосферу праздника.

- Реализуемые проекты важны не только для города, но и для всей страны. Это и транспортная развязка, и образовательный центр, и Нижегородский кремль, - поделился заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Так, в ходе заседания глава региона сообщил, что первоначальный бюджет к празднованию юбилея составлял 802 миллиона рублей, но теперь он предусматривает свыше 20 миллиардов рублей. В частности, дополнительные средства были выделены на реализацию пяти ключевых проектов.

- К 800-летию будет отреставрировано 100 объектов культурного наследия, благоустроено 14 знаковых исторических территорий, подготовлено около 80 общественных и более 220 дворовых территорий в разных районах города. Также реализовано 5 крупных проектов – своеобразных символов 800-летия, - сообщил Глеб Никитин.

Так, сейчас ведутся знаковые работы по благоустройству Нижегородского кремля и парка «Швейцария». Кроме того, идет строительство «Школы 800» и развязки в Сормове.

Участие в подготовке к празднованию также активно принимают и сами нижегородцы. Для этого в регионе созданы такие социальные проекты, как «Команда 800», «Волонтеры 800», «800 добрых дел».

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