Давид Мелик-Гусейнов: «Здоровым людям не нужно носить маски!»

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов во второй части интервью Руслану Станчеву в проекте «Герои Волги» рассказал о том, какие меры поддержки в условиях кризиса предпринимаются для нижегородского бизнеса.

- Помимо изоляции в памятке, которую вы написали для нижегородцев, достаточно много пунктов. Например «не теряйте головы из-за новостей», «не распространяйте фейки». Вот как не терять головы из-за новостей? Как это сделать, если из каждого утюга и из каждого СМИ меня пугают?

- Вас не пугают, а информируют. Потому что, если вы информированы, то вы понимаете, как нужно действовать. А некоторые теряют голову. Вот сейчас ехал на эфир, и мне прислали видеофайл, который записал один из нижегородцев: он пытается дозвониться на горячую линию, произошел технический сбой, он еще раз нажал вызов, а потом говорит, вот ваша горячая линия, куда вы смотрите и так далее. Я буквально через секунду сделал то же самое упражнение со своего телефона, тоже начал снимать это на камеру, и дозваниваюсь, разговариваю с оператором, он мне дает отчет. И это не потому, что я заместитель губернатора, я звоню с обычного телефона. Значит, человек, который разместил это видео, имел намерения привлечь внимание. Зачем он это делает? Ради хайпа? Ты ведь вносишь панику, потом еще 15 человек сделают также. От таких желающих поразвлекаться у нас и возникают отвлечения ресурсов на ненужные вещи. Давайте еще раз скажем: не время сейчас развлекаться! Надо собраться, мобилизоваться и помогать друг другу. Это очень важно.

- Я подписываюсь под каждым словом. Нужно взять себя в руки, успокоиться, не наводить панику. Других вариантов нет: только все вместе мы можем пережить этот период. Такое произошло впервые: бизнес в шоке, не только российский, но и мировой. И понятно, что все правительства, федеральные и региональные, сегодня заточены не только под то, чтобы не заболели люди, но и под то, чтобы сохранить здоровую экономику. Закрываются торговые центры, рестораны, общественные места – по сути все нажали на тормоза. Очень часто люди задают вопрос такого плана: я работаю в спортзале тренером, у меня двое детей, ипотека и неработающая жена, что делать? Вот как в этой ситуации всем нам сохранить веру в светлое будущее, но и при этом не умереть с голоду?

- Если мы говорим про социальные меры поддержки, то сейчас их достаточно много. Мы в Нижегородской области делаем не только то, что гарантирует федеральный уровень власти, но еще и большой комплекс мер для тех, кто действительно нуждается в помощи: от трудоустройства до обычной социальной помощи. Поэтому людям, которые нуждаются в такой помощи, надо просто изучить, на что они имеют право, и где эту помощь получить. А в отношении экономики могу сказать, что после спада однозначно будет рост, и причем бурный. И этот рост выведет нас на совершенно новый уровень экономических отношений. Мы многому научимся за этот период спада, очень хочется верить, что он будет коротким. Тем не менее сейчас практически все прогнозируют стабилизацию ситуации уже к концу мая. И по 2020 году мы хоть и увидим какую-то коррекцию экономических показателей, но она не будет столь драматичной, как мы сейчас панически себе представляем.

- Многие переживают, можно ли гулять с собаками или ездить на семейные праздники?

- Это разные вещи. С собакой гулять можно, но только вы и собака, чтобы ни с кем больше не пересекаться. Прогуляйтесь и вернитесь обратно. А семейные праздники я не рекомендую, особенно если кто-то придет туда извне.

- Давайте поговорим про маски. Нужны ли они?

- Как раз хотел об этом сказать. Не нужно носить маски! Мы вот сейчас с вами общаемся, у нас контакт, нам не нужны маски. Маска нужна только для больного человека. Просто уясните себе раз и навсегда: маска для врача, потому что он чаще всего контактирует с больными людьми, для постового. Но для здорового человека маска вредна – об этом говорит даже всемирная организация здравоохранения. Потому что под маской формируется определенный теплый и влажный микроклимат, и он способствует быстрому размножению бактерий и вирусов. Эффект может быть обратным. Чтобы не заразиться, должны быть дорогие маски, глаза нужно защищать, закрывать все лицо – это специальные маски, нужные лишь сотрудникам спецлабораторий и врачей, контактирующим с уже состоявшимися пациентами. Для всех остальных маска – это больше психологический комфорт, вы также можете повязать рот шарфом или галстуком.

- Насколько я понимаю, поставки масок сейчас налаживаются в Нижегородской области. В принципе, они появятся в продаже, и все, кто не может без них обойтись, в принципе их могут использовать. Этот вопрос прорабатывается?

- Да, он прорабатывается. Как только приходит очередная поставка масок на склад нижегородской фармации, мы отдам маски в сеть. Но вот на западе, кстати, вообще приняли решение, что все маски будут идти только в медицинскую сеть, то есть для врачей и медсестер.

- Если человек почувствовал себя плохо, что делать?

- Если это обычные симптомы, которые не приводят вас к удушающим эффектам, то есть дышите нормально, нет сильного болевого синдрома, а просто заложило нос или появился кашель – Stay home, оставайтесь дома. Будьте дома и используйте мультисимптомные препараты или противокашлевые. Если появилась небольшая температура около 37,2, сбивайте ее. Если появляются более-менее серьезные симптомы: допустим, болевой синдром, не снимающийся обезболивающими или снимающиеся на очень короткое время, если возникает эффект удушения, - тогда, конечно, нужно госпитализироваться. Для этого нужно набрать телефон скорой медицинской помощи 112 и вас бригада эвакуирует в тот стационар, который будет к вам ближе.