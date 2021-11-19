Свет отключат в двух районах Нижнего Новгорода 19 ноября

Электроэнергию отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 19 ноября. Без света останутся в общей сложности шесть домов, сообщается на сайте Управления ГО и ЧС города.

В Автозаводском районе электроэнергию отключат на улице Старых Производственников в домах №№ 18 и 20. Света не будет с 9 до 14 часов.

В Советском районе отключения запланировано на проспекте Гагарина в домах №№ 54,56,56а,58. Жильцам этих домов советуем заранее зарядить телефоны и гаджеты, так как света не будет продолжительное время, с 9 до 17 часов.

Отключения связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.