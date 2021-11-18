Нижегородские врачи снялись в выпуске телешоу «Жить здорово» о 3D печати в медицине

Врачи ПИМУ приняли участие в съемках нового выпуска телепередачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой о здоровье. Об этом сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин на своей странице в Instagram.

По его словам, съемки проходили сегодня, 18 ноября, в утренние часы. И все же дата выхода этого выпуска не указана, но известны некоторые подробности о его содержании.

- Расскажем о возможностях 3D печати в создании индивидуальных имплантатов, - уточнил он.

Среди прочих в телешоу примет участие кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, доцент, руководитель лаборатории аддитивных технологий ФГБОУ ВО «ПИМУ» Роман Горбатов.

Ранее сообщалось, что врач-стоматолог-челюстно-лицевой хирург из ПИМУ победила в конкурсе «Леди в белых халатах», который проводила «Комсомольская Правда».