«Леди в белых халатах - это про меня»: Победительница конкурса от «Комсомолки» Евгения Дурново рассказала, как пришла в профессию

победительница конкурса Евгения Дурново в ПИМУ Фото: предоставлено героем публикации.

В канун Дня медицинского работника «Комсомолка» совместно с региональным министерством здравоохранения провела конкурс фотографий «Леди в белых халатах - 2021». Его участницами стали 22 сотрудницы медицинских организаций. В течение месяца нижегородцы голосовали за самого обаятельного медика. По итогам конкурса наибольшее число голосов набрала врач-стоматолог-челюстно-лицевой хирург Евгения Дурново - д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательски медицинский университет» МЗ РФ, Директор института стоматологии ПИМУ, главный специалист ПФО по челюстно-лицевой хирургии. За нее свои голоса отдали свыше 72 тысяч нижегородцев и не только. «Комсомолка» встретилась с победительницей и выяснила, как она решила стать врачом и почему никогда не разочаровывалась в профессии.

- Евгения Александровна, расскажите, пожалуйста, как Вы решили стать врачом?

-Я выбрала свою профессию в 18 лет, осознанно. Мама сыграла большую роль в моем выборе специальности. Она тоже врач, но не стоматолог. Я с уважением относилась к ее профессии и в числе первых поступила, когда в 1988 году открыли стоматологический факультет. В то время ректором Горьковского медицинского института был д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН Вячеслав Васильевич Шкарин. Я очень горжусь, что мне выпала большая честь работать под руководством этого замечательного организатора, врача, ученого. Благодарю судьбу, что Вячеслав Васильевич был моим наставником не только в профессии, но и по жизни. - Что было дальше?

- Захотела стать (челюстно-лицевым, прим.) хирургом! И опять судьба улыбнулась мне! Челюстно-лицевой хирургии меня учила сама профессор Ирина Дмитриевна Киняпина – основоположник высшего стоматологического образования в Нижегородской регионе, первый декан стоматологического факультета, первый заведующий кафедрой хирургической стоматологии. После окончания клинической ординатуры, я стала работать в должности ассистента, потом доцента (после защиты кандидатской диссертации) кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Ну а потом Вячеслав Васильевич доверил мне кафедру. Было очень трудно, мне ведь тогда было всего 29 лет. Но «Дорога в тысячу миль начинается с первого шага» (): в 33 года я защитила докторскую диссертацию в ЦННИС и ЧЛХ в Москве, а в 35 лет – мне уже было присвоено звание профессора и у меня были свои ученики. Так что у меня только одна запись в трудовой книжке – «Приволжский исследовательский медицинский университет» (ранее ГМИ, НижГМА). Я иногда думаю _ ну как это было возможно? Только в нашем Университете, где открыты все дороги творчеству и поддерживается инициатива, соблюдаются традиции (в 2020 году ПИМУ было 100 лет), развивается наставничество.

- В вашей семье врачами стали только вы и мама?

- У нас в семье уже целая династия врачей! Моя мама закончила педиатрический факультет, работала, потом учила медсестер, была преподавателем и завучем в медицинском училище №1, №2. Папа отношения к медицине не имеет. Он закончил радиофизический факультет Университета, но тоже работал педагогом. И Вы знаете, в день моего рождения он посадил березу у нашей Кремлевской стены, и может быть именно поэтому - мне так дорог мой любимый Нижний!

та самая березка Фото: предоставлено героем публикации.

Моя дочь учится на 4-м курсе стоматологического факультета ПИМУ. Но у меня большая научная семья – клинические ординаторы, аспиранты, молодые преподаватели, мой коллектив – кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии – необыкновенные, талантливые врачи, преданные своему делу, прекрасные педагоги, верные друзья. Это мое самое большое достижение в жизни - моя гордость.

- В вашей семье все привиты от COVID-19? Как перенесли пандемию? Не болели?

- В моей семье привиты практически все. Я привилась уже давно. Сейчас наблюдаю свои титры антител и Т-клеточный иммунитет. Считаю, что это единственный правильный выход. Это обязательно и необходимо делать всем, потому что мы, в первую очередь, должны нести ответственность за себя, своих близких и всех, кто нас окружает.

Мы не болели. Работали все время. Педагогический процесс в высшей школе был беспрерывным, нам пришлось осваивать новые дистанционные горизонты. Пандемия оказала на нас определенное влияние с точки зрения изоляции.

- Какое влияние?

- Я не только врач, я и преподаватель в первую очередь. Вынужденные условия - сначала изоляция, потом ограничение очного обучения при несомненном ряде преимуществ новых форм дистанционного режима впервые позволила задуматься над новыми вопросами: как в таких условиях сохранить взаимодействие с нашими студентами. Для формирования будущего врача очень важен личный контакт с преподавателем. Ведь не секрет, что не редко выбор жизненного пути молодой человек делает, основываясь на примере своего учителя, его личности и судьбе. Так же как мне повезло с учителями, так и студенты сейчас смотрят, на кого хотели бы быть похожими, как видят свое будущее. Ничто не заменит живого общения и глаз, смотрящих друг на друга.

- Какие они, современные молодые специалисты? Чем отличаются от предыдущих поколений?

- Люди как были, так и остаются людьми. Они хотят быть счастливыми, востребованными, хотят любить, иметь очень широкую сферу общения, быть достойными той специальности, которую выбрали. Ничего не поменялось. Они прекрасны, эти дети. Другое дело, что им сложно. Если нам надо было получить информацию – мы шли в библиотеку, разговаривали с папой и мамой, а у них Сири и Гугл ответят на все вопросы. Очень жаль, но сегодня это наша реальность, и мы не можем не учитывать этот факт.

- Что такое врач? Стоматолог, челюстно-лицевой хирург?

В первую очередь, это человек, который принимает решения и берет ответственность на себя не только за свои действия, но и за жизнь и счастье других людей, причем не только в профессии, но и по жизни. В напутственной речи студентам-выпускникам я говорю: «Вы должны быть хорошими врачами, но это не самое главное. Вы должны быть хорошими людьми» - и это самое главное.

в профессии врача важна ответственность Фото: предоставлено героем публикации.

- Что можете сказать о нижегородской челюстно-лицевой хирургии и медицине в целом?

- Стоматология и челюстно-лицевая хирургия идет семимильными шагами. Это самая высокотехнологичная и развивающаяся специальность, где все меняется иногда в пределах года. Постоянно появляются новые данные во всех уголках мира, а не только в России. Поэтому мы совершаем много поездок, совещаемся, проводим международные конгрессы. И я могу сказать, что в Нижнем Новгороде очень достойная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Недавно в Москве было совещание, на котором озвучили, что наш регион один из лучших в стране по организации помощи в разделе - челюстно-лицевая хирургия. И по международным меркам у нас тоже хорошие позиции. На самом деле все зависит от людей. Каждый должен понимать, что он может сделать для своего региона в медицине или в какой-то другой сфере. Сегодня время выбрало нас!

- Как удалось достичь таких результатов? - Многого удалось достичь благодаря современным условиям обучения, которыми может похвастаться не каждый субъект федерации. В 2017 году наш ВУЗ приобрел статус исследовательского Университета, появилась собственные клинические базы ПИМУ – это наша гордость! В 2018 году нашим ректором Николаем Николаевичем Карякиным было принято решение о создании Институтов. Так был создан Институт стоматологии ПИМУ, который объединил все стоматологические кафедры, Стоматологическую поликлинику, инновационный симуляционный центр, аккредитационный центр.

победительница конкурса Евгения Дурново в ПИМУ Фото: предоставлено героем публикации.

Наши студенты, врачи на постдипломных курсах имеют возможность отрабатывать свои мануальные навыки самостоятельно- сначала на симуляторах, потом у стоматологического кресла или операционного стола; очень часто проводятся обучающие практические курсы на биологических моделях.

обучение студентов проходит с использованием современного оборудования Фото: предоставлено героем публикации.

Созданы все условия для самостоятельной работы обучающихся. Я сегодня нередко посещаю разные ВУЗЫ нашей страны – поверьте – нам многие просто завидуют – нашим возможностям в обучении, оснащению наших кафедр, потенциалу научно-исследовательской базы ПИМУ, а самое главное – творческой, позитивной и теплой атмосфере, которая и позволяет реализовывать интересные проекты. С нами вместе и наши челюстно-лицевые стационары (НОКБ им. Н.А.Семашко, «ПОМЦ» ФМБА России; больница 39, НДОКБ) и, конечно, ведущее учреждение по оказанию стоматологической помощи – ОСП. Везде работают сотрудники нашей кафедры, многие отделения возглавляют мои бывшие ученики, выпускники ПИМУ. И мы гордимся тесным сотрудничеством с нашим практическим здравоохранением, ведь именно для наших нижегородцев мы готовим медицинские кадры. Сейчас стартовала приемная кампания, и молодым людям важно знать, где они могут получить качественное образование. Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) вошел в список ста лучших российских вузов.

- Как Вы решили участвовать в конкурсе?

Решение об участии было принято совершенно случайно. Когда я увидела ссылку на этот конкурс, я сидела в аэропорту в Москве, ждала своего самолета. Прочитав название, я поняла, «Леди в белом!» – это точно ведь про меня - так меня называют мои коллеги и друзья. После конкурса мне начали звонить мои пациенты, друзья со словами благодарности. «Столько лет прошло, а мы тебя вспоминаем только добрым словом». Самое большое удовольствие от этого конкурса - встретиться с людьми, с которыми я не виделась очень давно, и еще у меня появилось очень много новых друзей!

Что самое главное для Вас?

Конечно, моя семья – моя опора и поддержка, без них вряд ли что получилось; и мои коллеги – это те люди, которым можно доверить свою жизнь!