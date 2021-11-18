687 рабочих убирали снег в Нижнем Новгороде 17 ноября

687 рабочих и 282 единицы спецтехники убирали улицы Нижнего Новгорода от снега 17 ноября. Сведениями на этот счёт поделились в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

45,5 кубометра воды откачали с улиц города, а также вывезли 559 кубометров снега.

– За минувшие сутки было израсходовано 385 тонн песко-соляной смеси, противогололедных материалов – 88,5 тонны и 19,4 тонны реагентов. Ночью на дорогах работали 122 единицы специализированной техники и 183 дорожных рабочих, – добавили специалисты департамента.

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