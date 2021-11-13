Круглосуточный приём жалоб на уборку снега действует в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Круглосуточный телефон дежурного для приёма жалоб на уборку снега действует в Нижнем Новгороде. Жители могут обратиться по номеру: 433-87-10. Об этом проинформировали в мэрии города.

– Все заявки и обращения о дорожной ситуации будут оперативно и систематизировано отработаны, – заверили в администрации Нижнего Новгорода.

А также напомнили, что порядка 50 единиц техники и 250 дорожных рабочих задействованы в ежедневной уборке снега на улицах Нижегородского района. Очищаются тротуары, пешеходные дорожки, проезжая часть, территории скверов, Нижневолжская набережная и улица Большая Покровская. Их также посыпают противогололедным материалом.

– Пристальное внимание уделяется сложным участкам – подъёмам и спускам, перекрёсткам, пешеходным дорожкам вдоль дорог. При необходимости в обязательном порядке будет задействована дополнительная техника, – добавил и.о. главы Нижегородского района Сергей Крутов.

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