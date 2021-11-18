Тело мужчины достали из Волги в микрорайоне «Седьмое небо»

Тело погибшего мужчины извлекли из реки Волги спасатели вечером 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в микрорайоне «Седьмое небо», труп был обнаружен в воде в районе ресторана «Соляная биржа».

- Тело мужчины извлечено силами аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода. Личность погибшего устанавливается, - сообщили в ведомстве.

Тело погибшего было передано правоохранителям для установления всех обстоятельств произошедшего. Полиции предстоит установить, как мужчина оказался в воде.

В последнее время подобные инциденты, увы, не редкость. Так, месяцем ранее здесь вытащили из воды 23-летнюю девушку. К счастью, она осталась жива.