Тонущую 23-летнюю девушку спасли из Волги в районе стадиона «Нижний Новгород»

Пострадавшую доставили на берег на катере. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

23-летняя девушка чуть не утонула в реке Волге на территории Нижнего Новгорода вечером 7 октября. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

- В 18:38 по каналу связи «112» поступило сообщение о тонущем человеке на реке Волга, в районе стадиона «Нижний Новгород», примерно в 30 метрах от берега. На место происшествия незамедлительно выдвинулись службы быстрого реагирования, - говорится в сообщении.

Представители городского аварийно-спасательного отряда и пожарного караула добрались до места происшествия на катере «Мастер-600».

Спасатель городского управления ГОЧС Дмитрий Пилин добрался до пострадавшей вплавь в гидротермокостюме и помогал ей оставаться на плаву, пока не прибыл катер. Так как высота набережной на этом участке составляет порядка 9-10 метров, поднять туда девушку не было возможности. Поэтому ее доставили на катере к Канавинскому мосту, где ее уже ожидала карета скорой помощи.

Пострадавшая все это время была в сознании, но находилась в состоянии шока. На берег ее транспортировали в специальном согревающем одеяле. Девушку госпитализировали в городскую больницу имени Семашко с предварительным диагнозом переохлаждение.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.