Давид Мелик-Гусейнов указал «училке» Татьяне Гартман на ошибку при склонении его фамилии. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородский министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов указал знаменитой «училке» Татьяне Гартман на ошибку при склонении его фамилии. Диалог чиновник и педагога произошел в Instagram, о чем Татьяна Гартман поделилась с подписчиками в своем блоге.

В одном из интервью учительница русского языка Татьяна Гартман заявила, что в фамилии «Мелик-Гусейнов» должны склоняться обе части, так как здесь действует правило склонения двойных фамилий. Вскоре после этого ей написал сам Давид Мелик-Гусейнов, который пояснил, что первая часть его фамилии не склоняется.

- У меня не двойная фамилия, как думают многие. Первая часть «Мелик» - это префикс. Такая же как «Тер», «Фон», «Луис» и т.д. Поэтому склоняется только вторая часть «Гусейнов», - объяснил чиновник.

В ответ Татьяна Гартман извинилась и поблагодарила министра за обратную связь.

- Мне, конечно, стыдно! – призналась учительница.

Татьяна Гартман – нижегородская «училка» русского языка, которая прославилась тем, что находит и разбирает всевозможные ошибки в речи знаменитых людей. Так, недавно она указала на ошибку в речи телеведущей Жанны Бадоевой.