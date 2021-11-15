Нижегородская «училка» Татьяна Гартман указала на ошибку в речи телеведущей Жанны Бадоевой

Нижегородская «училка» Татьяна Гартман, которая известна тем, что находит и разбирает ошибки в речи знаменитостей, нашла ошибку у телеведущей Жанны Бадоевой. Видеоурок об этом она выложила в своем Instagram.

В частности, телезвезда в одной из передач неверно употребила слово «пуанты» в родительном падеже множественного числа. Она сказала «пуант», а правильно – «пуантов».

Татьяна Гартман – учительница русского языка из Нижнего Новгорода, которая создала YouTube-канала «Училка VS ТВ» и прославилась на всю страну тем, что поправляет ошибки в речи звезд и телеведущих, она неоднократно становилась героиней шоу «Вечерний Ургант». Недавно Татьяна кардинально сменила имидж, став блондинкой в программе «Модный приговор».