Нижегородка Милена Балашова вошла в топ-12 конкурса «Краса России-2021»

Милена Балашова. Фото: @mila_bala_

Нижегородская модель Милена Балашова вошла в топ-12 национального конкурса «Краса России 2021». Финальный этап состоялся в Сочи сегодня, 17 ноября.

В этом конкурсе приняла участие 51 российская красавица, но только Милена и еще 11 россиянок смогли побороться за корону главной красавицы страны. Титул «Краса России -2021» завоевала 19-летняя Екатерина Вельмакина из Московской области. Первой вице мисс конкурса стала Дания Шарипова из Татарстана, титул «Юная краса России» получила 17-летняя Дарья Ченубытова из Ижевска, мисс Dazura global стала павловопосадская красавица Кристина Сахарова.

О нижегородской участнице известно, что она является международной моделью и очень любит животных. В соцсетях Милены можно увидеть множество атмосферных фотографий, сделанных в Нижнем Новгороде. Девушка с большим уважением относится к стараниям организаторов конкурса и очень эмоционально переживает связанные с этим трудности.

У фотографа Анны Романовой остались только позитивные впечатления от сотрудничества с Миленой.

-Она великолепная модель и замечательный человек. Она ответственная, добрая, чуткая, умопомрачительная красотка! В Нижнем Новгороде особенно популярна для бутиков женской одежды. Милена обожает животных и путешествия. Ещё любит вкусно поесть, - рассказала она.