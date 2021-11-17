Нижегородка Милена Балашова поборется за титул «Краса России-2021»

Милена Балашова. Фото: @mila_bala_

Милена Балашова из Нижнего Новгорода выступит в финале национального конкурса «Краса России-2021». Этот финал состоится уже сегодня, 17 ноября, в Сочи. О своем участии в нем нижегородская красавица сообщила на своей странице в Instagram.

В этом году Милена - единственная конкурсантка от нашего региона. Девушке 21 год, она работает моделью, в свободное время любит гулять по городу и публиковать фотографии пейзажей в соцсетях. Отдельный блок в ее сторис посвящен четвероногим друзьям.

Как призналась сама девушка, на вчерашней репетиции она пролила много слез, от осознания того, как много ложится на плечи организаторов шоу и самих участников. Особенно в условиях коронавирусных ограничений, когда все меняется в одночасье.

- Я благодарю всех Вас, кто поддерживает меня. Вы не представляете, сколько это мне даёт внутренних сил, чтобы быть сильной снаружи. Я благодарю всех и каждого, кто причастен к созданию этого шоу - невероятные люди, это то самое словосочетание «dream team», где каждый выполняет свою работу с полной отдачей, дополняя своих коллег, - написала девушка в соцсетях.

Отметим, что в случае победы в конкурсе нижегородка получит переходящую корону победительницы с полудрагоценными камнями и денежный приз в размере 2 млн рублей. Кроме того, титул «Краса России» позволяет представлять Россию на международных форумах красоты.

КОНКРЕТНО

Прямую трансляцию конкурса «Краса России» можно посмотреть на его официальном сайте в 19:00.