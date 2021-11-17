Археологические находки с места строительства трассы М-12 в Нижегородской области показали на «Транспортной неделе -2021»

Экспонаты, найденные на месте строительства М-12. Фото: Автодор

Артефакты, найденные в ходе археологических раскопок на месте строительства трассы М-12 в Нижегородской области, представили в рамках «Транспортной недели – 2021», которая проходит в эти дни в Москве, сообщает «Автодор».

Лепные сосуды, найденные в районе села Акузово под Сергачом вместе с находками из Мурома заняли особое место в экспозиции.

— Это самые масштабные исследования памятников II тысячелетия до нашей эры на территории Нижегородской области, - говорится в сообщении.

Кроме того, на выставке были представлены находки из средневековых селищ Катышево-1 и Чаадаево-5, исследованных в 2020-2021 годах.

Напомним, ранее в Нижегородской области обнаружили древнее поселение с 13 сооружениями. Некоторые из них были жилыми, другие использовались для домашнего скота. Общий характер находок позволяет археологам предположить, что найденное поселение относится к поздняковской археологической культуре.