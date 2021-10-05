Археологи РАН обнаружили крупное поселение бронзового века на месте трассы М-12 в Нижегородской области

Раскопки на территории строительства М-12. Фото: ГК "Автодор".

Крупное поселение эпохи бронзового века обнаружили в ходе археологических раскопок в Нижегородской области. Работы велись сотрудниками института археологии РАН в рамках подготовки территории под строительство трассы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».

- Поселение, получившее название по ближайшему селу Акузово, находится на территории Нижегородской области. На площади почти 9 тысяч квадратных метров раскопано 13 сооружений площадью от 95 до 200 квадратных метров. Сооружения были наземные или с небольшим заглублением, имели столбовую конструкцию стен и, вероятно, двускатную крышу. Некоторые из них, судя по остаткам очагов и больших сосудов для хранения пищи, зафиксированных у стен, были жилищами, другие служили для загона скота, -сообщили в ГК «Автодор».

О том, что здесь разводили скот говорят и другие находки: кости этих животных, глиняные пряслица для создания шерстяной пряжи. Также были обнаружены глиняные грузила, кости крупных рыб, фрагмент бронзового рыболовного крючка, зубы бобра, останки других животных и костяные стрелы.

Наконечники стрел. Скриншот с видео ГК "Автодор"

Эти предметы в совокупности говорят о том, что жившие здесь люди активно рыбачили и охотились на диких животных.

Также специалисты обнаружили здесь внушительное количество керамики - около 150 целых сосудов и более 40 тысяч фрагментов керамической посуды того времени.

Находки специалистов РАН. Фото: ГК "Автодор"

- Кремневая индустрия представлена наконечниками стрел и дротиков, скребками, ножами, проколками, резцами; крупными орудиями – топорами, пестами, терочниками, отбойниками. Найдено несколько редких для этого времени изделий из бронзы: нож листовидной формы, фрагмент шила и фрагмент рыболовного крючка, - говорится в сообщении.

Собранные артефакты. Фото: ГК "Автодор"

Особенности строений и обнаруженных предметов позволяют ученым предположить, что найденное поселение относится к поздняковской археологической культуре. Эти поселения были распространены в районе рек Оки и Клязьмы и в Поволжье с середины 2 по начало 1 тысячелетия до н. э.

Интересно, что подобные археологические работы проводятся в пойме реки Пьяна впервые. Они позволили получить новые данные об освоении этой территории представителями первобытного общества.

Кстати, в настоящее время по маршруту строительства трассы М-12 обнаружено 25 объектов археологического наследия. Они располагаются на территории Владимирской и Нижегородской областей, а также в Чувашии. Общая площадь раскопок превысила 180 тысяч «квадратов», что сравнимо с площадью Лихтенштейна.

- Продуктивность археологии измеряется не количеством вскрытых квадратных метров и не количеством памятников. Это прежде всего научная информация. Сейчас начинается научная обработка материала, который собран во время раскопок. Находки будут изучаться и датироваться. Будут использоваться специальные методы для реконструкции палеосреды, для природных условий различного времени, - рассказал вице-президент РАН, директор института археологии РАН Николай Макаров.

После изучения находки передадут в музейный фонд Нижегородской области.

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