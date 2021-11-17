На 8,37% подорожали продукты в Нижегородской области с начала 2021 года

На 8,37% подорожали продукты в Нижегородской области от начала 2021 года. В целом индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе составил 106,56% в текущем году в сравнении с индексом декабря 2020 года. Статистическими данными на этот счёт поделились в Нижегородстате.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре-2021 равен 101,21% по отношению к сентябрю этого года. Цены на непродовольственные товары возросли на 7,20%, услуги стали дороже на 3,40%.

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