Огурцы и помидоры в Нижегородской области подорожали на 50%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Огурцы и помидоры в Нижегородской области подорожали на 40-50% в октябре 2021 года. Об этом сообщает Нижегородстат.

Сейчас в супермаркетах средняя цена на томаты составляет около 189 рублей. Разбег цен здесь просто огромный: помидоры можно найти как по цене 139 рублей за килограмм, так за 599 рублей. Цены на огурцы не отстают: едва ли удастся купить эти овощи дешевле 139 рублей за кило. К слову, по данным того же Нижегородстата в октябре прошлого года цены на томаты выросли куда меньше: на 8-10%. С чем же связан такой небывалый скачок цен?

Эксперты утверждают, что овощи взлетели в цене из-за европейского газового кризиса. Агрокомбинаты жалуются на постоянно дорожающие энергоресурсы и удобрения, из-за чего приходится просить у государства субсидий или повышать цены.

Что касается цен на другие овощи, то свекла и картофель в октябре подорожали еще на 10 и 16% соответственно. Ранее «Комсомолка» писала, что этой осенью цена на картошку в Нижегородской области, как и во многих других регионах России, внезапно выросла почти в три раза – виной тому аграрии назвали гибель урожая из-за засушливого жаркого лета и скачок цен на удобрения.

В то же время цены на репчатый лук, морковь и свежую капусту снизились на скромные 2-5%.

Из фруктов и цитрусовых подешевели лимоны (на 18%), яблоки (на 3%). Одновременно увеличились цены на апельсины (на 13%), груши и бананы (в среднем на 1-5%).

Среди основных продуктов питания подорожали отдельные виды мясных продуктов (свинина, мясо птицы), рыбопродукты, макаронные и крупяные изделия (на 2-4%). Зафиксирован высокий рост цен на яйца (на 21% за месяц).

В целом рост цен на товары и услуги в Нижегородской области с начала года составил 6,6%. Продовольственные товары выросли в цене на 8,4%, непродовольственные – на 7,2%, услуги в среднем подорожали на 3,4%.

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