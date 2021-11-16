80 800 деревьев и кустарников появились в Нижнем Новгороде к 800-летию города

80 800 деревьев и кустарников высадили в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Об этом сообщает МКУ «Комитет охраны окружающей среды города Нижнего Новгорода».
При этом в прошлом году было посажено вдвое меньше - 54866 деревьев и кустарников. Увеличение числа посадок в 2021 году связано с тем, что глава города Юрий Шалабаев определил приоритет компенсационного озеленения в натуральной, а не денежной форме. Теперь подрядчик обязан высаживать деревья взамен убранных, а не выплачивать денежные компенсации.
В МКУ «Комитет охраны окружающей среды города Нижнего Новгорода» подчеркнули, что еще одной причиной стало привлечение средств субсидии областного бюджета на озеленение в рамках подготовки к празднованию 800-летия города.
Также количество зеленых насаждений, высаженных в рамках компенсационного озеленения в натуральной форме в 2021 году, увеличилось на 64%. Специалисты регулярно проводят учет и проверяют, как прижились высаженные по компенсационной реформе насаждения.
Так, за истекший период с начала года обследовали 16 985 зеленых насаждений, из которых, по результатам проверки, прижилось 16 799 или 98,9%.
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