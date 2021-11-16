В Нижегородском районе завершился осенний сезон высадки зеленых насаждений

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода полностью завершились работы по озеленению территории. Об этом сообщает районная администрация .

Так, в 2021 году на территории Нижегородского района появилось более 300 новых деревьев и 9 000 кустарников, среди которых крупномерные деревья. Итоговым этапом работ стали высаженные новые деревья на пересечении улиц Ковалихинская и Варварская.

Кроме того, озеленили улицу Большую Покровскую, Славянскую, Театральную площадь, Нижне-Волжскую набережную. Также за летний и осенний период деревья и кустарники появились в Звездинском сквере, сквере имени А.М.Горького, сквере на улице Ильинской, Малом сквере на площади Минина и Пожарского, сквере Большие Овраги.

Напомним, что 80 800 деревьев и кустарников появились в Нижнем Новгороде к 800-летию города.

При этом в прошлом году было посажено вдвое меньше - 54866 деревьев и кустарников. Увеличение числа посадок в 2021 году связано с тем, что глава города Юрий Шалабаев определил приоритет компенсационного озеленения в натуральной, а не денежной форме. Теперь подрядчик обязан высаживать деревья взамен убранных, а не выплачивать денежные компенсации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!