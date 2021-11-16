НГЛУ открывает набор на инновационные программы профессиональной переподготовки в сфере туризма, маркетинга и раннего обучения иностранным языкам

Программы ИНО НГЛУ были разработаны на основании аналитических данных, сгенерированных лингвистическим университетом за 2021 год. Фото: пресс-служба НГЛУ

Как сообщает пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, Институт непрерывного образования (ИНО) НГЛУ разработал ряд программ, направленных на развитие навыков и компетенций, необходимых в условиях современного и постоянно развивающегося общества. Программы были разработаны на основании аналитических данных, сгенерированных лингвистическим университетом за 2021 год. В соответствии с аналитикой, наиболее востребованными направлениями по подготовке профессиональных кадров стали: маркетинг и психология бизнеса, внутритерриториальный туризм и образование с использованием новейших цифровых технологий.

ИНО НГЛУ открывает набор на программы:

- «Инновационные технологии маркетинга» – повышение маркетинговой грамотности в коллаборации с изучением технологий искусственного интеллекта и эмоциональной составляющей процесса привлечения клиентов.

- «Устойчивый туризм в интересах развития территории» – профессиональная переподготовка специалистов туристической сферы, помогающая сформировать необходимые компетенции, готовность к разработке и проведению комплекса мероприятий по работе с клиентами таких специальностей, как менеджер по туризму, туроператор, турагент, экскурсовод, гид, администратор гостиницы, специалист по клиентскому сервису, специалист по санаторно-курортному делу, организатор досуга, аниматор, маркетолог в области туризма.

- «Методика раннего обучения иностранному языку. Управление цифровым классом» – программа, аккредитованная по европейским стандартам гарантии качества образования ESG–ENQA. Будущие преподаватели обогащают свой профессиональный арсенал владением новейшими цифровыми технологиями в организации современной образовательной среды.

Отличительными чертами программ является сочетание творческого подхода в генерации идей и их реализации с использованием Phygital и Digital инструментов.

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