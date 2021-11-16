Минобр опроверг информацию о запрете на посещение нижегородских школ родителями без QR-кодов

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области опровергло информацию о введенном якобы запрете на посещение школ родителями без QR-кодов. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Нижегородской области родители школьников не смогут попасть в образовательные организации без предъявления QR-кода или ПЦР-теста. Министерство образования, науки и молодежной политики региона данную информацию опровергло.

- Роспотребнадзор действительно продлил запрет на массовые мероприятия в школах до 1 января 2024 г. Однако данный запрет не касается родительских собраний, которые проводятся в классах с соблюдением общих санитарных требований, а также на посещение родителями школ индивидуально, - уточнили в сообщении.

В региональном Минобре также отметили, что сертификаты о вакцинации и отрицательные ПЦР-тесты (сроком действия не более 3 дней) являются основанием для допуска к работе с детьми. Поэтому данные требования не распространяются на родителей, которые посещают родительские собрания и школы в индивидуальном порядке.

Напомним, что ранее Минздрав опроверг информацию об отказе медпомощи нижегородцам без QR-кода.

Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что непривитые и не переболевшие COVID-19 нижегородцы не смогут попасть в ПИМУ, нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии и Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии, а также родители без QR-кода не смогут сопровождать детей. Глава нижегородского Минздрава и ректор ПИМУ данную информацию опровергли.