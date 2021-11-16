Нижегородский пенсионер убил родного сына из-за пьянок и агрессии

Настоящая трагедия разыгралась днем 12 ноября в одной из квартир по улице Васильева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – там семейная ссора переросла в поножовщину. В результате конфликта пенсионер убил родного сына. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Подозреваемый на допросе сообщил, что его 38-летний сын нигде не работал и постоянно выпивал. Родственники постоянно ругались, так как пьяный нижегородец вёл себя агрессивно и вымещал негатив на своём отце-пенсионере. Такой очередной скандал и завершился трагедией.
В настоящее время пенсионер задержан и заключён под домашний арест. Свою вину обвиняемый признал.
Расследование дела продолжается.
Напомним, ранее мы рассказывали, что двое знакомых в Дзержинске поругались из-за предстоящего застолья, после чего один убил другого.
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