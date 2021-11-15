Дзержинец убил своего знакомого из-за ссоры о предстоящем застолье

Ужасающая история произошла вечером 12 ноября в Дзержинске, где двое знакомых поругались из-за предстоящего застолья, после чего один убил другого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия разыгралась в подъезде дома по улице Маяковского. Один из мужчин позвал к себе в гости знакомых, они стали договариваться, кто и что должен купить к застолью, но, к сожалению, во мнении не сошлись и завязался спор.

- Подозреваемый ударил своего 28-летнего знакомого ножом в шею, тот от полученной травмы скончался в тот же день в городской больнице, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время 43-летний дзержинец задержан и на него возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство». Свою вину мужчина признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Ранее подозреваемый неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений, - рассказали следователи.

В настоящее время следователи осуществляют сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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