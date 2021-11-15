В Нижнем Новгороде упала на 60% выручка ресторанов после введения QR-кодов. Об этом рассказал глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров по Нижегородской области Александр Котюсов.

По его словам, выручка упала по отношению к сентябрю, когда закончились все празднования и ещё не было никаких кодов и локдаунов. При этом речь идет о падении выручки, а не прибыли.

- Сейчас идёт процесс подготовки к Новому году. Формально есть запрет на корпоративы, банкеты и любые коллективные мероприятия в ресторанах. Если он будет действовать весь декабрь, то ресторанах хана!, - добавил Александр Котюсов.

Он напомнил, что в прошлом году из-за запретов и ограничений декабрь был худшим месяцем для всех ресторанов. По его мнению, новогодние корпоративы способны хотябы чуть-чуть сгладить печальную ситуацию.

Также из-за двухнедельных «ковикул» стали формироваться задолженности - за электричество, газ, воду и тепло.

- Мораторий на отключение и отсрочка коммунальных платежей сейчас крайне нам необходимы. Но без поддержки власти такой мораторий не состоится!, - уточнил глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров по Нижегородской области.

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