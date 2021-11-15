Крупный пожар в промзоне Дзержинска локализовали 15 ноября в 19:48. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По уточненным данным, высота факельного горения составляет до 0,3 метров. В результате пожара никто не погиб и не пострадал

- Передвижной лабораторией СПСЧ ГУ МЧС России по Нижегородской области осуществлены заборы проб воздуха на предмет превышения ПДК загрязняющих веществ. Превышений ПДК не зафиксировано, - уточнили в МЧС России по Нижегородской области.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, что в промзоне Дзержинска загорелись емкости с горючей жидкостью. Инцидент произошел днем 15 ноября на предприятии, расположенном на Восточном шоссе, 1. Произошла их разгерметизация с последующим факельным горением