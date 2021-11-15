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Происшествия15 ноября 2021 14:34

Ёмкости с горючим вспыхнули в промзоне Дзержинска 15 ноября

Произошла их разгерметизация с последующим факельным горением
Источник:kp.ru
Пожарные тушат крупное возгорание в промзоне Дзержинска.

Пожарные тушат крупное возгорание в промзоне Дзержинска.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В промзоне Дзержинска загорелись емкости с горючей жидкостью. Инцидент произошел днем 15 ноября на предприятии, расположенном на Восточном шоссе, 1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 15:50. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 БИС. По предварительной информации, произошла разгерметизация с последующим факельным горением высотой 1-2 метра емкостей с горючей жидкостью, - рассказали в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет. Сейчас происходит охлаждение соседних емкостей.

Количество емкостей, которые находятся в огне, на данный момент точно неизвестно. Обстоятельства и причина произошедшего, а также площадь возгорания устанавливаются.

ЧППроисшествия: ЧП