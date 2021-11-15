Более 80 учреждений Нижегородской области принимают «Пушкинскую карту». В их числе – 17 частных учреждений, девять государственных, 55 муниципальных и одно учреждение федерального подчинения - Нижегородская консерватория. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

При этом больше всего билетов продали в Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А. С. Пушкина - более 2,6 тысячи билетов с 1 сентября. Также на втором и третьем местах находятся Нижегородский театр драмы и театр «Комедия» - 2,5 и 2,4 тысячи билетов соответственно.

Среди частных учреждений культуры по количеству проданных билетов лидирует музей занимательных наук «Кварки», опередивший Дзержинский театр кукол и театр «Преображение».

Среди муниципальных учреждений культуры Нижнего Новгорода активно в проекте участвует и Нижегородской планетарий, он расширяет программу и адаптирует ее для посещения классами.

В этом году владельцы «Пушкинской карты» должны потратить 3000 рублей до 31 декабря. Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей - их также будет необходимо потратить в течение одного года. Баланс Пушкинской карты нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год.

Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет через портал «Госуслуги», она действует на территории всей России без ограничений. С подробной информацией можно ознакомиться на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».

Напомним, что, по данным на 19 октября 2021 года, почти четыре тысячи билетов купили по «Пушкинской карте» в Нижнем Новгороде. Больше всего билетов продали в Нижегородский театр «Комедiя».

На балансе «Пушкинской карты» находится 3 тысячи рублей, которые можно потратить на покупку билетов в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории.