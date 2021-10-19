Почти четыре тысячи билетов купили по «Пушкинской карте» в Нижнем Новгороде

Нижегородцы купили 3927 билетов в муниципальные учреждения культуры с помощью «Пушкинской карты». Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

- Несмотря на то, что проект стартовал недавно, он уже начинает пользоваться спросом у нижегородской молодежи. Больше всего билетов продано в Нижегородский театр «Комедiя» - 2 524, в Нижегородский планетарий – 675, в «Нижегородский камерный музыкальный театр оперы и музыкальной комедии им. Степанова» - 300, в «Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» - 158 билетов и в детский театр «Вера» - 156. Всего в проекте участвует 9 нижегородских муниципальных учреждений культуры, - уточнили в департаменте.

В этом году владельцы «Пушкинской карты» должны потратить 3000 рублей до 31 декабря. Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей - их также будет необходимо потратить в течение одного года.

Получить «Пушкинскую карту» можно через портал «Госуслуги», она действует на территории всей России без ограничений.

Напомним, что почти 3,5 тысячи билетов приобрели нижегородцы в возрасте от 14 до 22 лет на средства «Пушкинской карты» за 2 недели в сентябре. Лидерами по количеству проданных билетов являются ведущие театры Нижнего Новгорода.

На балансе «Пушкинской карты» находится 3 тысячи рублей, которые можно потратить на покупку билетов в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории.