Победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 22 нижегородских школьника Фото:пресс-служба правительства Нижегородской области

В Международном детском центре «Артек» в Крыму завершился всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». В число победителей вошли 22 нижегородских старшеклассника. Восемнадцать одиннадцатиклассников выиграли по миллиону рублей на образование, остальные победители получили по 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Победителей выбирали по результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов.

- Участники от Нижегородской области показали очень достойный результат, который говорит о хорошем уровне подготовки и мотивации. Для нашего региона образование – один из основных драйверов роста, - отметил Глеб Никитин.

Также в финале конкурса в «Артеке» по итогам рейтинговой оценки были объявлены 30 лучших школ «Большой перемены», которые получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. В числе победителей – Центр детского творчества Автозаводского района.

Как отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, участники конкурса «Большая перемена» – это гордость региона.

В число нижегородцев-победителей конкурса вошли: Анна Филаретова, МАОУ «Лицей №38» (Нижний Новгород); Елизавета Соловьева, МБОУ «Лицей №165» (Нижний Новгород); Елена Масленникова, МАОУ «Лицей №28 им. академика Б.А.Королева» (Нижний Новгород); Диана Суббот, МБОУ «Гимназия №2» (Сарова); Анастасия Заровкина, МАОУ «Гимназия №80» (Нижний Новгород); Артем Оганян, МБОУ «Школа №133» (Нижний Новгород); Валерия Пестовская, МАОУ «Лицей №180» (Нижний Новгород); Вероника Павинская, МБОУ «Средняя школа №22 с углубленным изучением французского языка» (Дзержинск); Снежана Поликарпова, МБОУ СШ №6 (Павлово); Алина Богатова, МБОУ «Вознесенская СОШ» (Вознесенское); Анастасия Культяпова, МБОУ «Школа №126 с углубленным изучением английского языка» (Нижний Новгород); Ирина Рябинкина, МБОУ «Гимназия» (Арзамас); Арина Кобозева, МАОУ «Школа №187» (Нижний Новгород); Ксения Икизли, МБОУ «Школа №137» (Нижний Новгород); Полина Баренбойм, МБОУ «Школа №134» (Нижний Новгород); Ульяна Скородумова, МБОУ «Лицей №3» (Саров), Владислав Кузин, МБОУ «Средняя школа №4» (Навашино); Арина Хомутова, МБОУ «Сосновская СШ № 2» (Сосновское); Анастасия Ботова, МБОУ «Школа №1» (Богородск); Алина Русакова, МБОУ «Школа №27» (Дзержинск); Мария Гусарова, МБОУ «Школа №140» (Нижний Новгород); Анастасия Ануфриева, МБОУ «Средняя школа №2» (Бор).

Напомним, что школьница из Нижнего Новгорода Елизавета Соловьёва стала победительницей всероссийского конкурса "Большая перемена" и выиграла один миллион рублей. Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о победе девушки в своём Instagram.

На странице самой Елизаветы Соловьёвой появился пост, в котором она поделилась своими впечатлениями и особо отметили вклад родителей в её победу и будущее в целом.

По словам девушки, именно родители заложили в ней "фундамент уверенности, упорства, человечности и любви к жизни".

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