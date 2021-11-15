Пьяный водитель на УАЗе устроил смертельное ДТП в Нижегородской области 15 ноября

УАЗ опрокинулся в кювет. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло в Нижегородской области утром, 15 ноября. Об этом сообщает ОПБДД и организационно-аналитической работе УГИБДД регионального ГУ МВД.

В 9:50 водитель УАЗа ехал по автодороге Красные Баки-Варнавино -Ветлуга. Будучи пьяным, мужчина превысил скорость, не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. Пассажир УАЗа погиб на месте, а самого 48-летнего виновника аварии госпитализировали с травмами.

Отметим, что пьяное вождение и превышение скоростного режима входят в число основных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий. За 10 месяцев этого года только в областном центре жертвами ДТП стали 43 человека, а пострадавших несоизмеримо больше.

Ситуацию усугубляет и то, что в регионе отмечаются неблагоприятные погодные условия – снегопады и гололедица. Вместе с тем, не все водители успели заехать в шиномонтаж, чтобы «переобуть» свой автомобиль. Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть внимательными и осторожными на дорогах.

Ранее сообщалось, что пьяный участковый устроил смертельное ДТП в Дальнеконстантиновском районе.