Пьяный участковый совершил смертельное ДТП в Нижегородской области и скрылся

Пассажирка иномарки скончалась в больнице. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Бывшего участкового уполномоченного ОМВД России по Дальнеконстантиновскому району обвиняют в совершении смертельного ДТП в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

По информации следователей, авария произошла 3 октября на участке 117 км трассы Р-158. Ранним утром нетрезвый водитель автомобиля Renault совершил столкновение с прицепом трактора, ехавшего в попутном направлении.

- В результате ДТП 30-летняя пассажирка автомобиля, получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью. После совершенного дорожно-транспортного происшествия, обвиняемый скрылся с места его совершения, - добавили в пресс-службе.

Пострадавшую доставили в больницу и госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась от полученных травм.

Подозреваемого нашли и задержали. Он уволен из органов МВД. Свою вину мужчина признал. Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенного лицом в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения». В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения.