Свыше 1,7 тысячи человек пострадали в автомобильных авариях на дорогах Нижнего Новгорода

1446 ДТП с пострадавшими зафиксировано на дорогах Нижнего Новгорода за 10 месяцев текущего года, сообщается на сайте мэрии.

В этих авариях пострадали 1776 человек, а 43 человека, в том числе двое детей, получили смертельные ранения.

Наибольшее количество аварий зафиксировано в Автозаводском районе. В тех авариях пострадали 354 нижегородца, 14человек погибли.

Важно, что большинство автомобильных аварий происходит из-за выезда на встречную полосу, превышения скорости и по вине пьяных водителей. Большинство наездов на пешеходов происходит по вине водителей, которые не предоставляют преимущество на «зебре».

При ухудшении погодных условий водителям рекомендуют быть предельно внимательными за рулем и избегать опасных маневров. Пешеходам желательно носить на одежде световозвращающие элементы, которые помогут заметить их на дороге в темное время суток.