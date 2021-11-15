Газель вылетела на склон Окского съезда в Нижнем Новгороде 15 ноября

Утро понедельника 15 ноября началось в Нижнем Новгороде с ДТП – на Окском съезде газель слетела с дороги. Вниз по склону машина скатилась недалеко, и в результате происшествия погибших не оказалось, зато водитель наверняка отделался немалым испугом.

- Пожарно-спасательные подразделения среагировали на вызов в районе 6 утра, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Дабы не допустить падения автомобиля со склона прямо в реку, её зафиксировали с помощью троса специальной тяжелой техникой. Также из кабины машины были спасены два человека.

Спасатели оставались на месте происшествия всё время, пока машину эвакуировали, чтобы исключить возможность возгорания Газели.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, автомобиль стоял у трансформаторной подстанции, водитель решил развернуться, но не справился с управлением и скатился вниз.

Напомним, что сегодня утром на трассе в Воскресенском районе в ДТП попал рейсовый микроавтобус. Пассажирская «ГАЗель» вылетела в кювет и перевернулась, пострадали три человека.

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