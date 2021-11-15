Почти 5 тысяч профилактических бесед о соблюдении масочного режима провели в Нижнем Новгороде

Почти 5 тысяч профилактических бесед о необходимости соблюдения масочного режима провели сотрудники полиции и органов МСУ в процессе патрулирования Нижнего Новгорода. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде соблюдение масочного режима проверяют 24 патруля. В период с 1 октября по 15 ноября 2021 года в проверках приняли участие более 75 сотрудников полиции и органов МСУ. За это время они выписали более 1 400 протоколов и провели более 3 500 профилактических бесед.

Ранее на заседании оперативного штаба глава города Юрий Шалабаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории города и продолжить рейды по торговым точкам и заведениям общепита.

Напомним, что 168 нижегородских магазинов и кафе проверили на соблюдение COVID-мер за неделю с 1 по 7 ноября.

Сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области проверили 152 магазина, 16 кафе и ресторанов. 85 объектов было проверено в праздничные выходные дни. Особое внимание требовалось уделить проверкам соблюдения антикоронавирусных мер в торговых центрах и популярных у нижегородцев местах для прогулок – на улицах Рождественской и Большой Покровской. В целом руководители предприятий ответственно подходят к профилактике распространения инфекции