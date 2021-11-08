168 нижегородских магазинов и кафе проверили на соблюдение COVID-мер за неделю

Сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области проверили 168 объектов торговли и общепита за прошедшую неделю.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, меры противовирусной безопасности усилены в регионе по поручению губернатора Глеба Никитина.

- За прошлую неделю наши сотрудники проверили 152 магазина, 16 кафе и ресторанов. 85 объектов было проверено в праздничные выходные дни. Особое внимание требовалось уделить проверкам соблюдения антикоронавирусных мер в торговых центрах и популярных у нижегородцев местах для прогулок – на улицах Рождественской и Большой Покровской. В целом руководители предприятий ответственно подходят к профилактике распространения инфекции, - рассказал Максим Черкасов.

Проверки прошли в историческом центре Нижнего Новгорода и в крупных торговых центрах города с 1 по 7 ноября 2021 года. Проверяли такие торговые центры, как «Рио», «Новая Эра», «Мега», «Крым», «Парк Авеню», «Звезда», «Небо», «Куб», «Этажи», «Лобачевский-плаза», «Шоколад», «Жар-птица» и в других торговых объектах.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона, нарушения все же были выявлены, среди них работа персонала без масок, обслуживание посетителей кафе внутри помещения, отсутствие рециркуляторов или антисептиков. В ходе рейдов также составили 10 протоколов об административных правонарушениях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!