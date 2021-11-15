Памятник Александру Невскому освятили в Нижнем Новгороде 15 ноября Фото:пресс-служба правительства Нижегородской области

Памятник Александру Невскому на Стрелке освятили в Нижнем Новгороде в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Перед началом освящения к памятнику из собора крестным ходом принесли ковчег с частицей мощей святого Александра Невского. Как отметил Глеб Никитин, установка памятника стала важной частью развития территории Стрелки. Кроме того, это народный проект - место установки и финальный эскиз выбирали путём голосования.

- Многое было сделано в год 800-летия Нижнего Новгорода, и одним из самых ярких и знаменательных событий стало появление на Стрелке этой скульптурной композиции. Полностью обновилась и территория вокруг, было проведено масштабное благоустройство. Развитие Стрелки обязательно будет продолжено, в старинных пакгаузах скоро появится концертный зал, - отметил Глеб Никитин.

По словам главы города Юрий Шалабев, сложно представить более подходящее место для памятника Александру Невскому, чем у храма имени великого князя.

- Такое чувство, что он был здесь всегда, пространство Стрелки после его появления и благоустройства набережной обрело законченный вид, - уточнил Юрий Шалабаев.

Напомним, что памятник Александру Невскому на нижегородской Стрелке установили летом 2021 года. Монумент установили на Стрелке прямо возле Кафедрального собора во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского.

Глеб Никитин напомнил идею монумента:

– Князь проезжал Нижний, возвращаясь из Орды, перед тем, как принял постриг и покинул этот мир в Городце. Его наполняет усталость дороги, но и чувство выполненного долга и удовлетворения от сделанного за жизнь. Скорее не воин, а государственный деятель, он готов к переходу в иной мир!