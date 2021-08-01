Памятник Александру Невскому на нижегородской Стрелке официально откроют в августе. ФОТО: https://www.instagram.com/gsnikitin/

Церемония официального открытия памятника Александру Невскому пройдёт в Нижнем Новгороде в августе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, монумент установили на Стрелке прямо возле Кафедрального собора во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского.

– Осмотрели готовый памятник! – поделился губернатор. – Открывать официально будем вместе с пространствами. Получился, безусловно, один самых сильных памятников святому в России.

А также Глеб Никитин напомнил идею монумента:

– Князь проезжал Нижний, возвращаясь из Орды, перед тем, как принял постриг и покинул этот мир в Городце. Его наполняет усталость дороги, но и чувство выполненного долга и удовлетворения от сделанного за жизнь. Скорее не воин, а государственный деятель, он готов к переходу в иной мир!

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