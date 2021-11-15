В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство Лопатинского оврага Фото: @nizh_adm

Благоустройство Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Нижегородского района в своем Instagram.

Так, в благоустроенном пространстве появились новые пешеходные дорожки, освещение и лестницы со смотровыми площадками.

Во время ремонтных работ изменили технические решения и внесли корректировки в проектную документацию, это было связано со сложным рельефом склона оврага.

Благоустройство в Лопатинский овраге на этом не заканчивается, скоро на территории появится смотровая площадка на втором лестничном сходе, а также детская игровая площадка для самых маленьких - она будет находится в районе дома №10 по улице Лопатина.

- Лопатинский овраг открыт для посещения горожан! На заключительном этапе благоустройству уделяется особое внимание, от которого зависит своевременное устранение замечаний и, конечно, качественный результат, - уточнили в администрации Нижегородского района.

Напомним, что работы по благоустройству Лопатинского оврага должны были завершить 15 июля 2021 года.

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