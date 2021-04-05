На благоустройство Лопатинского оврага планируют направить 45,8 млн рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Комплексное благоустройство территории Лопатинского оврага проведут в Нижнем Новгороде в 2021 году. Речь идет о территории в границах улиц Лопатина – Верхнепечерская в Нижегородском районе.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, на эти цели планируется направить 45,8 млн рублей. Большая часть средств будет выделена из бюджета Нижегородской области, и лишь малая доля – из городского бюджета.

Концепция благоустройства подразумевает разделение территории Лопатинского оврага на несколько функциональных зон: зону тихого отдыха, прогулочную зону, велодорожки, зону развития физических навыков, зону выгула собак, смотровые площадки и детскую игровую зону.

Здесь будет установлено соответствующее оборудование, малые архитектурные формы, проведено освещение и выполнено озеленение.

Подрядчик будет определен 13 апреля по итогам электронного аукциона. Работы должны быть завершены 15 июля 2021 года.