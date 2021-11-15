Нижегородец чуть не убил товарища за упрек по поводу бывшей жены

42-летнего жителя Нижнего Новгорода подозревают в покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Вечером субботы, 13 ноября, мужчина находился в своей квартире на улице Надежды Сусловой вместе с товарищем. Гость упрекнул хозяина в якобы плохом отношении к бывшей жене. Мужчине это не понравилось, возникла ссора.

- Злоумышленник нанес гостю ножевое ранение. 47-летний мужчина смог выбежать из квартиры, очевидцы вызвали карету скорой помощи. В экстренном порядке потерпевший госпитализирован в больницу, где ему была оказана медицинская помощь, - добавили в пресс-службе.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Ведется расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пьяный кстовчанин убил сожительницу топором из-за неприязни к ней.