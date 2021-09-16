Житель Кстовского района убил топором свою сожительницу

Подозреваемый задержан, своей вины в преступлении он не признал. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Совершенно чудовищная история произошла в селе Шелокша Кстовского района – там 40-летний местный житель убил топором сожительницу. Преступление было совершено на почве неприязненных отношений. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла в ночь с 12 на 13 сентября в доме по улице Лесная. Известно, что мужчина тем вечером был пьян, возможно, между ним и его 42-летней сожительницей разгорелся конфликт, после чего он схватился за топор.

Женщине скончалась на месте от полученных травм, ей были нанесены множественные удары в шею и грудную клетку.

- Подозреваемый задержан. Вину в совершении инкриминируемого деяния он не признал, от дачи показаний также отказался, - уточнили следователи.

Как оказалось, оба сожителя любили выпить, а мужчина и вовсе состоял на учете в наркологическом диспансере.

В настоящее время на подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство» и предъявлено обвинение. Также суд скоро изберет ему меру пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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