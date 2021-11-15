Готовность ЖК «Континенталь» в Нижнем Новгороде составляет более 60%. Об этом сообщает GiperNN со ссылкой на инженера отдела капитального строительства «Стриот Инвест» Александра Пестрякова.

Так, сейчас застройщик уже закончил возводить монолитный каркас 12-этажного корпуса, а до конца месяца он закончит работы по созданию конструкции 5-этажного блока.

Также рабочие перешли к кирпичной кладке наружных стен и перегородок. Полностью монолитные работы планируют закончить к середине декабря.

- Заключены договоры на выполнение работ по изготовлению и установке оконных блоков и устройству фасада здания. В декабре планируем завершить строительство 12-этажного корпуса и отдать его под установку окон и устройство фасадов, а затем точно также вести работы и на других корпусах жилого комплекса, — добавил Александр Пестряков.

По плану объект сдадут в эксплуатацию летом 2022 года. Уточняется, что в доме уже продано более половины квартир.

Напомним, что в апреле 2021 года стало известно, что в Советском районе Нижнего Новгорода построят новый жилой комплекс. Проведением работ занимается специализированный застройщик «Стриот Инвест НН».

Строят новый жилой комплекс на территории в границах улиц Белинского, Тверской, Славянской и Ашхабадской.

Место для возведения ЖК «Континенталь» выбрано очень удачно, так как многоквартирные дома будут располагаться в центральной части города, где преобладает развитая инфраструктура, как социальная, так и развлекательная.