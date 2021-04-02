Новый ЖК построят рядом с ведущими вузами Нижнего Новгорода

В Советском районе Нижнего Новгорода построят новый жилой комплекс. Проведением работ займется специализированный застройщик «Стриот Инвест НН». Об этом сообщается на сайте Gipernn.ru.

Строительство планируется на территории в границах улиц Белинского, Тверской, Славянской и Ашхабадской.

Место для возведения ЖК «Континенталь» выбрано очень удачно, так как многоквартирные дома будут располагаться в центральной части города, где преобладает развитая инфраструктура, как социальная, так и развлекательная.

Жилой комплекс будет находиться вблизи парков имени Пушкина и Кулибина, также в шаговой доступности размещаются и различные секции и кружки: языковые, музыкальные и спортивные.

Большим плюсом можно назвать и то, что расположение ЖК хорошо подходит не только школьникам, но и студентам. Подростки смогут обучаться в лицеях № 40 и №8, гимназиях № 1 и №13, а также авторской школе №186. Такой же большой выбор и для молодежи, они могут с легкостью добраться до ВГУВТа, НГТУ имени Алексеева, НГЛУ имени Добролюбова, Мининского университета, а также некоторых корпусов ННГУ.

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