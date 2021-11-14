Нижегородские ковидные госпитоля вернулись к прежнему режиму, который действовал до недавнего подъёма заболеваемости. Об этом сообщил заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– На одну тысячу коек сократилось число коечного фонда в ковидных госпиталях, – написал Давид Валерьевич. – Отделения лечебных организаций вернулись к прежним функциям.

Он также добавил, что суточный охват ПЦР-тестирования на наличие коронавируса в Нижегородской области составляет 420,9 на 100 тысяч человек.

– Это один из самых высоких показателей в ПФО. Рекомендуемая норма – 200 на 100 тысяч, – резюмировал министр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!