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Общество14 ноября 2021 10:01

Нижегородские ковидные госпитоля вернулись к прежнему режиму

Коечный фонд сократился на тысячу коек
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Нижегородские ковидные госпитоля вернулись к прежнему режиму, который действовал до недавнего подъёма заболеваемости. Об этом сообщил заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– На одну тысячу коек сократилось число коечного фонда в ковидных госпиталях, – написал Давид Валерьевич. – Отделения лечебных организаций вернулись к прежним функциям.

Он также добавил, что суточный охват ПЦР-тестирования на наличие коронавируса в Нижегородской области составляет 420,9 на 100 тысяч человек.

– Это один из самых высоких показателей в ПФО. Рекомендуемая норма – 200 на 100 тысяч, – резюмировал министр.

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