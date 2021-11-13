Девять домов остались без горячей воды в Советском районе Нижнего Новгорода 13 ноября

9 домов остались без горячей воды в Советском районе Нижнем Новгороде сегодня, 13 ноября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.
Советский район:
С 09:00 до 15:00 горячей воды не будет в домах № 4б,6в,8,4в,6б,8а по улице Бекетова и в домах № 13,14,16 по переулку Светлогорскому.
Подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.
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