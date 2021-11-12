Дороги в Нижнем Новгороде заранее обработали противогололедными материалами

Дороги Нижнего Новгорода обработали противогололедными материалами Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В преддверии снегопада дороги Нижнего Новгорода обработали противогололедными материалами. Об этом сообщает глава города Юрий Шалабаев.

- После получения прогноза погоды за два часа до предполагаемого начала снегопада спецтехника обработала основные магистрали и дороги Нижнего Новгорода противогололедными материалами. После того, как просыпка подействует, начнется прометание проезжих частей. Сейчас в городе работают 214 дорожных машин. Техника и рабочие будут работать в круглосуточном режиме и в выходные, - уточнил Юрий Шалабаев.

Как уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, за вчера в уборке снега, обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами были задействованы 640 дорожных рабочих днем и 144 – ночью, 269 единиц техники днем и 105 – ночью. При этом 770 тонн песко-соляной смеси и 65 тонн реагентов израсходовали при противогололедной обработке.

Напомним, что нижегородские дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятного метеорологического прогноза.

Так, на дороги, где в прошлые года возникали проблемные ситуации, сразу же была направлена дежурная снегоуборочная техника. Уборка снега ведется непрерывно и продолжится ночью.

Всего уборкой дорог от наледи и снега в Нижегородской области занимается 590 единиц спецтехники, среди которых 194 комбинированные дорожные машины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!