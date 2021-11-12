Нижегородские суда «Валдаи» перевезли 42,5 тысячи пассажиров за 2021 год Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские суда «Валдаи» перевезли 42,5 тысячи пассажиров за навигацию 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, навигация судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» завершилась в Нижегородской области. Как уточнили в ООО «Компания по развитию скоростного судоходства «Водолет», последний рейс отправился в Городец в субботу, 6 ноября.

12 ноября последний из пяти «Валдаев» перенесли на место зимнего хранения. Консервация судов включает в себя демонтаж части оборудования, замену жидкостей. Также в зимний период на всех судах будут проводить профилактические работы.

- В 2021 году суда на подводных крыльях работали по направлениям: Городец, Макарьево, причал в микрорайоне Юг, Чкаловск, Чебоксары, Павлово, Балахна. Также были рейс до Стрелки, прогулки до Шуховской башни и обзорная прогулка вдоль Нижнего Новгорода. За пять месяцев навигации совершен 1361 рейс, перевезено 42,5 тысячи пассажиров. Общий пробег судов составил 75 тысяч километров, - сообщил генеральный директор ООО «Водолет» Никита Итальянцев.

Напомним, навигация «Валдаев» открылась 20 мая – в этом году с небольшой задержкой из-за небывалого паводка. Перевозчиком, обслуживающим речные маршруты, является компания «Водолет». На данный момент нижегородцам и гостям города доступно три направления: Чкаловск, Городец, Макарьево, Павлово, Юрьевец, к Шуховской башне под Дзержинском и часовая речная прогулка по Нижнему Новгороду. Кроме того, в сентябре открыли новый рейс - от причала №8 на Нижневолжской набережной до пристани на Стрелке.

Расписание рейсов, билеты и подробную информацию можно посмотреть на сайте vodoletnn.ru.