«Валдаи» начнут ходить в Йошкар-Олу из Нижнего Новгорода в июне 2021 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Речной маршрут Нижний Новгород – Йошкар-Ола планируется открыть в июне 2021 года. Его будут обслуживать скоростные суда на подводных крыльях «Валдай 45Р», сообщает ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на и.о. замминистра транспорта Нижегородской области Артема Бафанова.

«На прошлой неделе мы открыли навигацию по двум направлениям – Городец и Чкаловск. Другое направление - мультимодальный маршрут – Нижневолжская набережная – причал «Южный» – аэропорт «Стригино». В июне запустим пилотный маршрут до Йошкар-Олы», - сказал Артем Бафанов на международном научно-практическом форуме «Транспорт. Горизонты развития», который на днях проходил в Нижнем Новгороде.

Напомним, навигация «Валдаев» открылась 20 мая – в этом году с небольшой задержкой из-за небывалого паводка. Перевозчиком, обслуживающим речные маршруты, является компания «Водолет». На данный момент нижегородцам и гостям города доступно три направления: Чкаловск, Городец и часовая речная прогулка по Нижнему Новгороду. В будущем планируется также открыть маршруты в Макарьево, Павлово, Юрьевец и к Шуховской башне под Дзержинском.

Все подробности о навигации «Валдаев» читайте в нашем материале.