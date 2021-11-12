Региональный форум «Навигаторы детства» стартовал в Нижнем Новгороде Фото: Организаторы регионального форума по реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства»

В Нижнем Новгороде стартовал региональный форум по реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стоит отметить, что мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

К советникам по воспитанию и муниципальным координаторам проекта обратилась министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

- Я благодарна вам за то, что вы используете возможность научиться чему-то новому, вы помогаете нашим детям не потеряться в мире возможностей. Первым быть почетно, но вместе с тем это большая ответственность. Спасибо, что вы стали частью большой команды «Навигаторов детства, - отметила Ольга Петрова.

В ходе совещания также обсудили ключевые направления деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, а также перспективы реализации проекта в учебном году.

Напомним, что в сентября Ольга Петрова рассказала об особенностях нового учебного года и проекте «Навигаторы детства».

Прямой эфир пройдет в официальном Instagram-аккаунте ЦУР Нижегородской области 9 сентября в 18:00.

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