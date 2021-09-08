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Общество8 сентября 2021 13:06

Ольга Петрова расскажет об особенностях нового учебного года и проекте «Навигаторы детства»

Эфир пройдет в официальном Instagram-аккаунте ЦУР Нижегородской области
Екатерина КУРГУЗОВА
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В четверг, 9 сентября в 18:00 Центр управления регионом Нижегородской области (ЦУР) проведет прямой эфир с министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольгой Петровой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, прямой эфир пройдет в официальном Instagram-аккаунте ЦУР Нижегородской области: https://www.instagram.com/tsur52/.

Основной темой разговора станет общественная и внеучебная деятельность нижегородских школьников и проект «Навигаторы детства». Нижегородцы также смогут задать вопросы, связанные с образовательным процессом в новом учебном году.

Напомним, что в этом году нижегородских школьников ожидает немало нововведений – от повышенных мер санитарной безопасности до перехода на пятидневную систему. Обо всех из них в ходе «Большого родительского собрания» 6 сентября рассказали министр образования Нижегородской области Ольга Петрова и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов (подробнее).